Probabili formazioni di Lazio Lecce

Dopo la sconfitta in Europa League contro il Celtic, la Lazio si rituffa nel campionato dove vince da tre partite di fila. Sono quattro invece i pareggi nelle ultime partite per il Lecce. Nei biancocelesti Correa insegue la maglia da titolare, nei giallorossi torna Tachtsidis in mezzo al campo

Tre vittorie di fila per la Lazio di Inzaghi in campionato, che però ha perso in casa in Europa League contro il Celtic. Quattro sono invece pareggi di fila per il Lecce di Liverani in campionato. I biancocelesti hanno perso solo uno dei 14 incontri interni di Serie A contro i giallorossi: 1-2 nel 2011. La Lazio è inoltre imbattuta nelle ultime sei partite di campionato (4V, 2N), ma è propio in trasferta che il Lecce ha ottenuto più punti: otto nelle prime sei partite esterne di questo campionato.

Lazio, Correa verso una maglia da titolare

Poche certezze in casa Lazio. Correa è tornato ad allenarsi dopo la partita di Europa League contro il Celtic. L’argentino va verso il recupero e potrebbe essere sua la maglia da titolare vicino a Immobile. Rispetto alla Coppa invece tornano Bastos, Lulic e Luis Alberto. Sono da verificare le condizioni di Lucas Leiva uscito affaticato dalla sfida contro il Celtic. Al suo posto in caso non ce la dovesse fare è pronto eventualmente Danilo Cataldi. In difesa invece sono out sia Radu, che Marusic.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Luilic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Lecce, in attacco Lapadula-Falco

Quattro pareggi di fila per il Lecce di Liverani che all’Olimpico cercherà di continuare a macinare punti per la salvezza. Scelte obbligate per Liverani che conferma la difesa vista nell’ultima partita contro il Sassuolo. A centrocampo ritorna Tachtsidis al posto di Tabanelli con Petriccione spostato sul centrodestra, mentre davanti la coppia sarà formata da Lapadula e Falco, entrambi in gol contro i neroverdi. Dietro di loro agirà da trequartista Mancosu.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Lucioni; Petriccione, Tachtsidis, Majer, Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani