EDU VARGAS. A proposito di talenti inespressi, non si può non ricordare l'attaccante cileno. 15 i milioni spesi dal Napoli per acquistarlo nel gennaio del 2012. In patria non si faceva che parlare bene di lui, ma in Italia le sue qualità non si sono praticamente mai viste. Solo 3 i gol realizzati in maglia azzurra e anche nelle successive esperienze non è mai riuscito ad andare in doppia cifra. Oggi, a quasi 30 anni, gioca in Messico con il Tigres UANL