Parma-Roma, orari e dove vedere la partita in tv

I giallorossi cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato: domenica alle 18 la sfida ai gialloblù di D'Aversa senza successi da tre turni. Parma-Roma in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Il Parma per ritrovare un successo che manca da tre giornate, la Roma invece per centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato che gli consentirebbe di mantenere il terzo posto in classifica: tre punti importanti quelli in palio al Tardini tra la formazione gialloblù e la squadra di Fonseca, gara valida per la dodicesima giornata di campionato che si giocherà domenica alle ore 18. Dopo la delusione per il ko in Europa League contro il Borussia Monchengladbach, la Roma torna dunque a pensare al campionato: i tre successi consecutivi contro Milan, Udinese e Napoli hanno rilanciato le ambizioni di alta classifica dei giallorossi, che però dovranno fare i conti con un Parma in cerca di riscatto e reduce da due punti nelle ultime tre partite (pareggio contro la Fiorentina in trasferta nell’ultimo turno).

Dove vedere la partita su Sky

La gara tra Parma e Roma, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma, sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca della partita affidata a Riccardo Trevisani, commento di Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo ci sarà saranno Vanessa Leonardi e Paolo Assogna. La gara sarò visibile in streaming con l’app Sky Go.