Altra giornata memorabile alla Sardegna Arena, casa del Cagliari che travolge 5-2 la Fiorentina e non smette di sognare. Decimo risultato utile di fila per la squadra di Maran, allenatore che occupa provvisoriamente il 3° posto in classifica e strizza l’occhio ad un memorabile piazzamento in Europa. Una strada lunga per i rossoblù, tuttavia c’è una statistica che merita attenzione: solo una volta, nella propria storia in Serie A, i sardi hanno collezionato 7 vittorie nelle prime 12 partite disputate in campionato. Era la stagione 1969/70, quella di un irripetibile Scudetto che da tempo alimenta le suggestioni in città. Cinque reti e altrettanti marcatori diversi contro i viola, festa del gol alla quale non ha potuto partecipare Leonardo Pavoletti: classe 1988 finora degnamente sostituito dal Cholito Simeone, "Pavo" ha rimediato la rottura del legamento crociato durante la prima in campionato contro il Brescia. Un infortunio grave per lui che, nonostante sia ai box, non ha perduto l’ironia che lo rende protagonista sui social.

Chiamatelo San Leonardo

Lo sanno i numerosi followers che seguono il suo account Instagram, pagina dove tra meme e post tutti da ridere il risultato è sempre assicurato. Recentemente ha pubblicato i suoi progressi sulla strada del recupero, ma ha trovato tempo per dedicarsi anche agli appassionati di fantacalcio. E c’è di più: a quanto pare, nelle vesti di "San Leonardo", Pavoletti sta facendo le fortune dei fantallenatori. Lo dimostra il siparietto social con un suo seguace, desideroso di ottenere un gol di Marko Rog (bonus da +3) e di evitare il malus dell’ammonizione nei confronti di Luca Pellegrini (già sanzionato 5 volte e reduce dalla squalifica). "Mi stai chiedendo un po’ troppo", replicava l’attaccante ma il "miracolo" è servito. E c’è spazio anche per la richiesta del Cagliari all’indirizzo di Pavoletti: "Avrei un sogno…". Dobbiamo prepararci ad un altro prodigio?