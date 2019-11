Il centrocampista del Cagliari si era infortunato nella partita con la Fiorentina. Gli esami medici hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba destra, per questo non giocherà le amichevoli con Ungheria e Argentina della nazionale urugaiana

Nahitan Nandez non prenderà parte agli impegni della nazionale uruguaiana. Il centrocampista si era infortunato nell’ultima gara giocata dal Cagliari contro la Fiorentina e gli esami medici a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolare. Lo ha comunicato la società con una nota sul proprio sito ufficiale: "Il calciatore Nahitan Nandez, uscito dal campo al 38’ del secondo tempo di Cagliari-Fiorentina, è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti presso la Casa di cura polispecialistica ‘Sant’Elena’ a Quartu: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Il centrocampista rossoblù non prenderà parte al ritiro con la Nazionale dell’Uruguay e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club". Il recupero del giocatore dovrebbe verificarsi nel giro di tre settimane. A rischio dunque soltanto la trasferta in casa del Lecce che ci sarà al rientro dalla sosta.

Doppia amichevole per l’Uruguay

L’Uruguay sarà impegnato in due gare amichevoli. La prima è in programma il 15 novembre contro l’Ungheria, mentre la seconda è fissata per il 18 dello stesso mese contro l’Argentina. Per entrambe le partite però il ct Oscar Tabarez dovrà fare a meno del centrocampista del Cagliari.