Il Cagliari vola, Nainggolan fa lo scaramantico

Il presidente rossoblù ha ringraziato i tifosi per l’affetto e l’entusiasmo con cui stanno sostenendo la squadra. Il centrocampista invece cerca di tenere a freno l’euforia scherzando: "Non pubblicate foto della classifica che porta sfiga"

Dopo dodici giornate, il Cagliari è al quarto posto in campionato e guarda dall’alto tante grandi del calcio italiano. Un motivo di orgoglio unico, per la società, che nella persona del presidente Tommaso Giulini ha voluto ringraziare così sui social i tifosi sardi. "Grazie ai tantissimi innamorati del Cagliari che anche oggi, nonostante la pioggia, hanno scaldato la nostra Casa in una giornata indimenticabile" si legge sul suo profilo Twitter, poche ore dopo il successo sulla Fiorentina.

Lo scaramantico Nainggolan

Nel 5-2 con cui i rossoblù hanno battuto la squadra di Vincenzo Montella, Radja Nainggolan è stato grande protagonista con tre assist e uno splendido gol. Il centrocampista belga ha commentato il post su Instagram del club dove si celebra il quarto posto: "Ma non capisco perché lo mettete davvero, porta sfiga!!!". Intanto, Cagliari e il Cagliari si godono questo momento magico.