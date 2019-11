La sua avventura al Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. Soltanto un gol in otto presenze in campionato e una rete in quattro apparizioni in Champions League per Hirving Lozano, uno dei nuovi arrivi della squadra di Ancelotti che attraversa un momento di crisi. L’attaccante messicano ha rotto il silenzio stampa imposto dalla società dopo gli ultimi risultati negativi: attraverso il proprio profilo Instagram Lozano ha postato un’immagine che ritrae i giocatori del Napoli abbracciati dopo un’esultanza. Il tutto accompagnato da un lungo messaggio, una sorta di lettera indirizzata a sé stesso e anche ai tifosi azzurri: "Per lasciare un segno devi toccare il suolo prima di volare – ha scritto il messicano -. La tua vita fa parte di una catena di coincidenze a cui è stata data l'opportunità di cambiare il mondo. Quindi, nel caso in cui te ne fossi dimenticato, ricorda che il successo non arriva da un solo allenamento. Il successo sono le mani che ti tolgono le scarpe e ti chiedono se sei felice. Il successo non è una manciata di estranei che applaudono, ma rendere orgogliose le persone che ti vogliono bene. È quando ciò che hai da dire è più prezioso del silenzio e quando in silenzio riesci a capire che ci sono cose che semplicemente non c'è bisogno di dire. Dato che ci sei, fai un favore a te stesso e non essere una di quelle persone che sfiorano gli altri e si sforzano di farlo sembrare amore. Questo è barare. L'amore sono gli occhi capaci di guardare oltre la pelle. L'amore non è un anello sull'anulare. L'amore non è qui e ora, è ovunque e sempre. Non accontentarti di niente o di nessuno. Il coraggio non è solo di ingoiare e sorridere, ma anche di colpire un colpo sul tavolo e cambiare tutto. Il coraggio è quando qualcosa tocca il tuo cuore. Quando hai paura e ancora vai avanti. Un coraggioso non è chi non ha mai paura, quello è un bugiardo. Perditi di tanto in tanto e smetti di cercare cose dove non ci sono. I sogni non sono solo aspettative dalle scarpe pulite, sono ciò che ti fa sentire con la terra sotto i piedi e ti tiene pronto per le cose che non pensavi di ottenere. Quindi guarda la vita in faccia e dille che se lei è str***, tu lo sei di più".