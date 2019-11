Roma, Smalling: "Futuro? Obiettivi Champions e vincere un trofeo: penso solo a questo"

L'impatto di Chris Smalling in Serie A è stato ottimo: per lui 8 presenze e 1 gol, titolare inamovibile della Roma di Paulo Fonseca. Il difensore inglese ha già convinto la dirigenza giallorossa, che sta lavorando per anticipare il riscatto dopo l'arrivo in prestito dal Manchester United in estate. Smalling si trova bene in Italia, ma chiaramente ha nostalgia dell'Inghilterra: "Mi manca il Manchester United, ero lì da tanti anni e mi ero abituato a far parte di quella famiglia – ha dichiarato il difensore a TalkSport – Ma mi sto godendo quest'esperienza, spero di continuare con queste prestazioni positive in campo e di avere una stagione ricca di successi. Complessivamente non posso chiedere di più, sto qui da poco. Al momento il mio obiettivo è quello di assicurarmi che questa squadra abbia una stagione positiva. L'obiettivo della Roma, invece, è quello di tornare in Champions League e di vincere qualcosa, sono concentrato solo su questo. Futuro? Vedremo alla fine della stagione se saremo riusciti a vincere un trofeo, poi potrò decidere dove giocare. In questo momento sono concentrato solo sul campo".

"In Italia sono felice e in campo si vede"

Sull'ambientamento a Roma, aggiunge: "Mi sto davvero divertendo in Italia, sto iniziando ad imparare quel che l'allenatore mi dice in italiano e mi trovo bene anche con i miei compagni di squadra, sono fortunato perché tanti parlano l'inglese. Sicuramente sto imparando tante frasi calcistiche e molte di base, ma tutti mi aiutano ad interagire fuori e dentro il campo. Sto bene, qui ci sono anche la mia famiglia e i miei cani e sono tutti felici, quando lo sono loro lo sono anche io e questo si vede in campo".