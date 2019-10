Calciomercato Roma, si lavora all'acquisto di Smalling: trattativa col Manchester United

Il difensore, che a Udine ha trovato il suo primo gol in Italia, ha già convinto la Roma, che ora vuole acquistarlo a titolo definitivo. Si tratta con il Manchester United, i giallorossi potrebbero prenderlo per 12 milioni più 3 di bonus

In estate è arrivato dal Manchester United in prestito annuale, ma a Chris Smalling sono bastate poche partite per conquistare la Roma. A Udine è arrivato anche il suo primo gol, a coronamento di alcune prestazioni importanti dal punto di vista difensivo. Ora i giallorossi vogliono acquistarlo e stanno accelerando le operazioni per prenderlo a titolo definitivo dal Manchester United. La Roma è partita da un'offerta di 10 milioni, dall'Inghilterra però la richiesta è ben più alta. I club e gli intermediari sono al lavoro, l'intesa potrebbe essere trovata a 12 milioni più 3 di bonus (ai quali vanno aggiunti i 3 pagati per il prestito). Si punta a chiudere al più presto la trattativa, per regalare a Smalling un futuro giallorosso.

Petrachi: "La volontà del giocatore fa la differenza"

Se la Roma è rimasta stregata dalle prestazioni di Smalling, anche il difensore inglese sembra essersi deciso a voler proseguire la sua avventura in Italia. E questo, secondo Petrachi, può essere un fattore decisivo: "C'è sempre la volontà di un giocatore a fare la differenza – ha dichiarato il ds giallorosso – Il ragazzo è da qualche mese con noi, si sta ambientando e adattando ed è portato per il calcio italiano. Se vuole rimanere, cercheremo di fare dei discorsi con lo United. I rapporti sono ottimi, valuteremo l'opportunità".