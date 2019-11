Con i gol e ottime prestazioni nell'Inter Romelu Lukaku si è conquistato ancora una volta la convocazione nella Nazionale del Belgio. Nove reti in 15 partite tra campionato e Champions League per l’attaccante dell’Inter. Sei invece sono i gol messi a segno con la maglia della sua nazionale nelle otto partite, tutte vinte, delle qualificazioni ai prossimi europei. Ultimi due impegni ufficiali contro Russia e Cipro per la formazione allenata da Martinez che ha già acquisito il passaggio alla competizione europea, ma ora vuole conquistare il primo posto nel girone.

Scambio di battute social

Romelu Lukaku tramite il proprio profilo Instagram ha testimoniato tramite uno scatto l’arrivo nel ritiro della Nazionale belga. La foto è stata però presa di mira dal suo compagno di squadra Sensi per il look con il quale l’attaccante nerazzurro si è presentato: "Specchi di legno in casa?" ha scherzato il centrocampista dell’Inter. A lui si è aggiunto anche il ex compagno di nazionale Radja Nainggolan che ha risposto: “In ogni casa in cui è stato…". Questa la presa in giro social dei due che hanno consigliato un look più consono al belga prima di apparire in foto.