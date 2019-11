Juventus, vicino l'accordo per il rinnovo di Szczesny

Vicino l'accordo tra la Juventus e Szczesny per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Prolungamento in vista anche per Cuadrado

La Juventus ha deciso di mettersi, anche in futuro, nelle mani di Wojciech Szczesny. Il polacco, alla seconda stagione da titolare e alla terza in bianconero, è infatti vicinissimo al rinnovo. Il contratto del portiere è in scadenza nel 2021, ma le parti sono prossime al raggiungimento dell'accordo per prolungare il rapporto. Un premio per l'ex calciatore di Roma e Arsenal, che da luglio 2020 sarebbe entrato nell'ultimo anno di contratto. La Juventus vuole evitare che questo accada, ragion per cui ha accelerato le operazioni per provare ad arrivare all'accordo definitivo per il prolungamento.

Rinnova anche Cuadrado

Non solo Szczesny. La Juventus punta a blindare alcuni tra i suoi migliori giocatori ed è vicina all'accordo anche con Juan Cuadrado. Il colombiano si sta rivelando calciatore prezioso in casa bianconera, con Sarri che, anche per necessità, lo ha arretrato sulla fascia destra utilizzandolo da terzino. "Siamo molto vicini all'accordo", ha dichiarato Paratici. E per Cuadrado pronto un contratto fino al 2022 con opzione per un'altra stagione.