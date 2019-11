Genoa, Kouamé: intervento al ginocchio riuscito. Il rientro tra 6 mesi

Intervento riuscito per Christian Kouamé. Il giovane ivoriano è stato operato dall'equipe del professor Mariani a Villa Stuart, a Roma. L'attaccante del Genoa si era rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro con la sua nazionale, la Costa d'Avorio, durante la partita di Coppa d'Africa Under 23 contro il Sudafrica. Kouamé si era infortunato al 72', in un match poi perso contro la formazione sudafricana per 1-0. Ora inizia il percorso di recupero, ma lo stop sarà comunque lungo, tra i 4 e i 6 mesi.

Kouamè: "Voglia matta di tornare"

L'attaccante ivoriano ha postato, prima dell'intervento chirurgico, sul proprio profilo Instagram un messaggio pieno di positività: "Sono sempre stato abituato ad affrontare tutto con il sorriso. I momenti belli, quelli da ricordare, ma anche quelli più brutti e difficili, proprio come questo. Non ci voleva, è vero. Ma io sono fatto così, rispondo a questo infortunio proprio con un sorriso, iniziando già a contare i giorni, e con una voglia matta di tornare. Più forte di prima! Grazie per i tanti messaggi, un abbraccio".