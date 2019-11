Juve, presentazione ufficiale del J-Hotel. Chiellini: "Per noi una seconda casa"

Douglas Costa allo Juve Store di Milano

Giornata speciale anche per Douglas Costa che nel pomeriggio era presente allo Juventus Store di Milano, vicino Piazza San Babila per incontrare i tifosi della Juventus. Foto e autografi in serie con il campione brasiliano, tornato da poco a disposizione di Maurizio Sarri, ma risultato già decisivo nella trasferta europea di Mosca contro la Lokomotiv. Grande affluenza di pubblico, con i tifosi letteralmente in delirio per il numero 11 bianconero.