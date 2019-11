433, Qui prodest? Latinismo a parte il tema è di stretta attualità. Il ritorno non all’antico ma al sistema di gioco che ha fatto le fortune del Napoli di Sarri. Questo potrebbe cambiare sabato pomeriggio contro il Milan. Una riflessione che Carlo Ancelotti, tornato a guidare l’allenamento dopo l’incontro con gli arbitri, sta prendendo in considerazione. Vagliando i pro - tanti - e ovviamente anche i contro. Vantaggi soprattutto in attacco, dove Insigne e Callejon tornerebbero nelle posizioni a loro più congeniali rispettivamente a sinistra e a destra. Mertens invece godrebbe di maggiore libertà sul fronte offensivo, che gli consentirebbe di riappropriarsi del ruolo di prima punta in cui si era espresso con risultati a dir poco sorprendenti due stagioni fa. Vantaggi sulla carta anche a centrocampo con Allan da centrale e le due mezze ali Zielinski e Fabian Ruiz ai suoi fianchi. Per liberare definitivamente soprattutto il talento del polacco che non ha mai nascosto di preferire quella posizione. Insomma tornerebbero a sorridere almeno in 5 considerano che nulla cambierebbe in difesa.