Roma, chi è Friedkin: possibile nuovo socio. Titolo sospeso in borsa per eccesso di rialzo

A capo di una holding che gestisce 12 società e con un patrimonio stimato in 4,1 miliardi, l'imprenditore statunitense potrebbe presto investire capitali nella società giallorossa diventando il socio di minoranza di James Pallotta. Il tutto con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il club. In giornata atteso un comunicato della Roma

La Roma potrebbe avere presto nuovo socio. È Dan Friedkin, imprenditore statunitense a capo della holding texana The Friedkin Group, che potrebbe coprire interamente il prossimo aumento di capitale. Un investimento importante che permetterebbe di fatto a Friedkin di diventare il socio di minoranza del presidente James Pallotta, il quale detiene l’86,577% del pacchetto azionario del club giallorosso. L’eventuale ingresso di Friedkin è legato all’obiettivo del rafforzamento della società e i nuovi capitali immessi dall’imprenditore serviranno anche per il progetto del nuovo stadio della Roma. Nel frattempo il titolo in borsa della Roma è stato sospeso per eccesso di rialzo: è atteso un comunicato del club.

Chi è Dan Friedkin

Classe 1965, Dan Friedkin è a capo della holding texana The Friedkin Group, che controlla 12 diverse società (dal mercato automobilistico ai cinema e agli alberghi di lusso) e che conta oltre 5mila dipendenti. Nello specifico, Friedkin è considerato il "re" della Toyota negli Stati Uniti, in quanto il suo gruppo gestisce in esclusiva la distribuzione di queste automobili in cinque stati federali degli USA. Secondo Forbes, il suo patrimonio personale è stimato in circa 4,1 miliardi di euro: sempre secondo Forbes, il gruppo Friedkin come capitali è superiore alla Reptor, la holding detenuta da James Pallotta. Il presidente della Roma adesso potrebbe avere come socio, inizialmente di minoranza, proprio Friedkin.