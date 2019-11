La catapulta infernale li ha resi immortali agli occhi di chi ha passato buona parte della propria infanzia a rimirare (e magari tentare anche di imitare) le mitiche mosse dei personaggi di "Holly e Benji". Nello specifico, il gesto tecnico che consisteva nel catapultare il compagno in aria lanciandolo con la spinta delle proprie gambe (dopo essersi lanciati sul prato schiena a terra) è quello che ha decretato l’ingresso nel mito dei gemelli Derrick.



Ecco perché, ad anni di distanza, basta vedere due giocatori “intrecciarsi” in maniera simile per far scattare immediatamente il collegamento: a pensarci, stavolta, è stato direttamente l’account twitter in spagnolo dell’Inter, che approfittando di una foto che immortala Barella e Lautaro Martinez durante uno strano “contrasto” nel corso di un allenamento, ha pubblicato l’immagine mettendola a confronto con l’epica “catapulta” dei Derrick. “L’aspettativa contro la realtà”, il commento con cui i due nerazzurri vengono simpaticamente presi in giro. Ma chissà che con un po’ di allenamento…