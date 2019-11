Sorrisi, buon umore e un gruppo sempre più compatto. Al di là di qualsiasi aspetto di campo (e di calciomercato), uno dei segreti di questo avvio di stagione super dell’Inter è sicuramente la coesione di un gruppo che si diverte a stare insieme e non solo in campo. "Feeling" sicuramente particolare è quello nato tra due dei nuovi acquisti estivi: Romelu Lukaku e Stefano Sensi. I due non perdono occasione per punzecchiarsi ironicamente sui social, e così è stato anche in occasione di uno scatto postato su Instagram dal centrocampista ex Sassuolo. "Il fotomodello più piccolo che io abbia mai visto. Meglio che tu giochi solo a calcio", il pronto commento dell’ex United che si è voluto così "vendicare" dopo l'attacco sul look, subito sempre via social da Sensi, nei giorni scorsi . "Romelu Lukaku tu invece faresti meglio il modello MY FRIEEEEEEEEEND", la replica di Stefano Sensi. A completare il tutto, il commento divertito di un altro calciatore nerazzurro, Daniele Padelli: "Collezione 0-12 anni?", in riferimento ovviamente all’altezza (168cm) di Sensi.