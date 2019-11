Juan Cuadrado e la Juventus, la storia continua. L'accordo era già stato trovato da tempo, adesso è arrivato anche il momento della firma: l'esterno colombiano è atteso in sede, pronto per siglare il prolungamento del contratto con il club bianconero. Cuadrado si legherà alla Juventus fino al 2022, con opzione fino al 2023.

Ora Szczesny e Matuidi

Quello di Cuadrado è il secondo rinnovo in pochi giorni in casa Juventus. Di recente a prolungare il suo contratto fino al 2024 con la società della famiglia Agnelli è stato Leonardo Bonucci. E dopo il colombiano toccherà ad altri due tasselli importanti dello scacchiere tattico di Maurizio Sarri: a breve, infatti, dovrebbe formalizzarsi anche l'accordo con Wojciech Szczesny e Blaise Matuidi.

La storia di Cuadrado ala Juve

Arrivato nella stagione 2015/16 dal Chelsea, nelle cinque stagioni in bianconero il classe '88 si è distinto per la sua duttilità. In questa annata, in particolare, con Maurizio Sarri si è adattato al ruolo di terzino destro, garantendo alla Juventus spinta e qualità in corsia. Per Cuadrado sono 151 le presenze in maglia bianconera in tutte le competizioni, nelle quali ha collezionato anche 15 gol e 30 assist. Con la Juve il colombiano ha vinto quattro scudetti, tre edizioni della Coppa Italia e una Supercoppa italiana.