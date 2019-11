Weekend importante di Serie A, quello che è alle porte, successivo all’incontro a Roma tra i vertici federali, dell’AIA, allenatori e dirigenti. Diversi i big match in programma, a partire da quello che aprirà la 13^ giornata di campionato. Atalanta – Juventus è stata affidata a Gianluca Rocchi di Firenze, che potrà contare sul supporto al VAR di Aureliano e Carbone, con Peretti e Cecconi gli assistenti e Doveri il quarto uomo. Scelta di sicura affidabilità, per Nicola Rizzoli, che non fa esperimenti nemmeno per Milan – Napoli, che è stata affidata a Daniele Orsato. Giallatini e Mondin saranno i suoi assistenti, con l’internazionale Massa a fare da quarto uomo; al VAR ci saranno Irrati e Tolfo.

Le altre designazioni

A completare il sabato di campionato è l'anticipo tra Torino e Inter, per il quale Rizzoli ha designato Fabio Maresca di Napoli, uno degli arbitri più in forma in questo momento della stagione. Maresca sarà supportato in sala video da Mazzoleni e Paganessi. Il posticipo della domenica tra Lecce e Cagliari sarà diretto da Mariani, con La Penna al VAR; Roma - Brescia invece è stata affidata a Di Bello con Calvarese assistente in video. Chiudono il quadro delle designazioni: Bologna - Parma ad Abisso con VAR Pasqua, Hellas Verona - Fiorentina a Giua (Nasca in sala video), Sampdoria - Udinese a Pairetto e Guida al VAR, Chiffi per Sassuolo - Lazio (VAR Banti), Giacomelli per Spal - Genoa (VAR Valeri).

L’elenco completo

ATALANTA – JUVENTUS sabato ore 15:00

ROCCHI di Firenze

PERETTI – CECCONI

IV: DOVERI

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: CARBONE

BOLOGNA – PARMA domenica ore 12:30

ABISSO di Palermo

TEGONI – RANGHETTI

IV: GHERSINI

VAR: PASQUA di Tivoli

AVAR: PRETI

HELLAS VERONA – FIORENTINA domenica ore 15:00

GIUA di Olbia

PRENNA – GORI

IV: MANGANIELLO

VAR: NASCA di Bari (VAR Pro)

AVAR: GALETTO

LECCE – CAGLIARI domenica ore 20:45

MARIANI di Aprilia

VIVENZI – LO CICERO

IV: BARONI

VAR: LA PENNA di Roma 1

AVAR: LONGO

MILAN – NAPOLI sabato ore 18:00

ORSATO di Schio

GIALLATINI – MONDIN

IV: MASSA

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: TOLFO

ROMA – BRESCIA domenica ore 15:00

DI BELLO di Brindisi

COSTANZO – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: DEL GIOVANE

SAMPDORIA – UDINESE domenica ore 18:00

PAIRETTO di Nichelino

ALASSIO – VALERIANI

IV: MARINELLI

VAR: GUIDA di Torre Annunziata

AVAR: DI VUOLO

SASSUOLO – LAZIO domenica ore 15:00

CHIFFI di Padova

SCHENONE – DI IORIO

IV: SACCHI

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: LIBERTI

SPAL – GENOA lunedì ore 20:45

GIACOMELLI di Trieste

PASSERI – MARGANI

IV: PICCININI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: FIORITO

TORINO – INTER sabato ore 20:45

MARESCA di Napoli

MELI – BINDONI

IV: FABBRI

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: PAGANESSI