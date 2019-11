Atalanta Juventus, orari e dove vedere la partita in tv

I nerazzurri, a caccia di un successo che manca da tre giornate, affrontano la squadra di Sarri al Gewiss Stadium nel match in programma sabato alle 15 che aprirà il 13° turno. Atalanta-Juventus in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Dopo la sosta causa impegni per le nazionali, torna la Serie A con una 13^ giornata tutta da seguire. A inaugurare il turno di campionato sarà uno dei big match in calendario, quello tra Atalanta e Juventus che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Gasperini – attualmente quinta in classifica a quota 22 punti – è reduce dal pareggio contro la Sampdoria per 0-0 e contro la Juve cerca quel successo che manca da tre giornate. Un tabù o quasi, visto che in 114 precedenti i bergamaschi hanno vinto solo in 11 occasioni. Juventus invece prima e ancora imbattuta: tre successi consecutivi per i bianconeri, ultimo quello per 1-0 contro il Milan.

Dove vedere Atalanta-Juventus su Sky

La gara tra Atalanta e Juventus, valida per la 13^ giornata di Serie A, si giocherà sabato alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Il match inoltre sarà visibile in streaming sull’app Sky Go. Telecronaca della partita affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi; mentre a bordocampo ci saranno Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.