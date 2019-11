Milan Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

Tre punti per la svolta: incrocio delicato tra Milan e Napoli a San Siro al rientro dalla sosta per le nazionali. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, disponibile anche in 4K per i possessori di Sky Q

Una sfida fondamentale, per dare un taglio al momento negativo che entrambe le squadre stanno vivendo. Milan-Napoli assume un’importanza capitale in questo frangente della stagione: vincere significherebbe allontanare la crisi e cominciare a ritrovare la serenità necessaria. L’ultima vittoria del Napoli risale allo scorso 19 ottobre, poi in campionato tre pareggi e una sconfitta. Non troppo differente il ruolino di marcia dei rossoneri, che nelle ultime quattro partite hanno trovato tre sconfitte e una sola vittoria con la Spal.

Dove vedere la partita su Sky

La partita tra Milan e Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky alle ore 18:00 sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, con la visione in 4K disponibile per i possessori di un decoder Sky Q. La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Peppe Di Stefano e Massimo Ugolini.