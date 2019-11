Infortunio De Ligt: lussazione in Atalanta-Juve nella migliore gara da quando è in Italia

I numeri di De Ligt

Nella pioggia di Bergamo De Ligt ha dimostrato tutto il suo valore e sembra tornato quello visto con la maglia dell’Ajax. Almeno tre interventi decisivi che evitano guai a Szczesny. Cuore e concentrazione. Nei 90 minuti giocati contro l'Atalanta De Ligt non ha commesso neanche un fallo e l’87,5% dei 40 passaggi effettuati sono andati a buon fine. Ha vinto anche 8 duelli e recuperato 4 palloni. Anche nel big match del turno precedente vinto 1-0 contro il Milan, De Ligt non aveva commesso falli, vinto 6 duelli e completato l’89,4% dei 47 passaggi totali. Nel derby con il Torino di due giornate fa aveva commesso 3 falli e la percentuale di passaggi riusciti è stata più bassa rispetto alle ultime due prestazioni, rischiando anche di concedere un rigore per un fallo di mano. Ma in compenso al 70’ il numero 4 ha segnato il suo primo gol in A regalando la vittoria ai bianconeri. Questi dati testimoniano una crescita costante di De Ligt che sembra aver capito cosa chiede l’allenatore e si è adattato a un campionato nuovo come la Serie A, in cui ha rimediato appena 2 ammonizioni in 10 presenze.

La crescita costante

A inizio stagione però i numeri di De Ligt non erano così incoraggianti. Dopo la prima partita vinta dalla Juventus a Parma dove è rimasto a guardare in panchina, De Ligt ha giocato titolare contro Napoli e Fiorentina, complice l’infortunio di Chiellini. I bianconeri hanno subito 3 gol in casa dalla squadra di Ancelotti e il difensore non è sembrato a suo agio, sbagliando diversi interventi e recuperando solo 2 palloni. Contro il Verona alla quarta di campionato Sarri gli ha preferito Demiral al centro della difesa. Nella vittoria contro l'Inter a San Siro De Ligt ha commesso un fallo di mano da rigore, trasformato poi da Lautaro per il momentaneo vantaggio nerazzurro e ha perso 8 duelli. Anche nel pareggio 1-1 in trasferta contro il Lecce alla 9 giornata, De Ligt ha concesso il rigore trasformato poi da Mancosu per un tocco di mano in area e ha commesso 2 falli. Ma aveva anche recuperato 8 palloni e vinto 4 duelli. Sarri non lo ha schierato nella partita successiva contro il Genoa. Da allora tre partite in costante crescita, toccando l'apice nella prestazione alla “De Ligt” contro l'Atalanta. L'olandese ora è l’uomo in più di Sarri.Spalla permettendo, naturalmente...