Il portoghese è tornato ad allenarsi con la squadra: sempre più vicino il suo rientro a pieno regime. Il brasiliano invece ha riportato una lesione muscolare che lo terrà fermo per due settimane. Lussazione alla spalla per De Ligt: riabilitazione già iniziata

Archiviata la vittoria di Bergamo, la Juventus può cominciare a preparare la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, tra recuperi e nuovi indisponibili. Per quanto riguarda i primi, Cristiano Ronaldo ha svolto l’intero allenamento con la squadra: segno dunque che i problemi fisici che l’hanno condizionato nelle ultime settimane sembrano ormai superati. Adrien Rabiot e Alex Sandro hanno effettuato invece lavoro differenziato in campo.

Le condizioni di Douglas Costa, De Ligt e Bernardeschi

Un successo importante, quello conquistato dalla Juventus sul campo dell’Atalanta, ma che porta in dote diversi infortunati per i bianconeri. Douglas Costa ha subito una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha già iniziato il trattamento riabilitativo: i tempi per un completo recupero sono di circa 15 giorni. Gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto Matthjis De Ligt invece hanno evidenziato una lussazione della spalla destra; anche nel caso del difensore olandese è già cominciato il percorso di recupero con delle terapie. Stesso iter per Federico Bernardeschi, che ha subito un trauma all’emitorace destro che l’ha costretto ad essere sostituito da Ramsey al minuto 26’.