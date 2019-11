Sono stati resi noti dall’UEFA gli arbitri del martedì della quinta giornata della fase a gironi della Champions League. Per la sfida tra Juventus e Atletico Madrid è stato scelto l’inglese Taylor, mentre il russo Karasev dirigerà la gara tra Atalanta e Dinamo Zagabria. Impiegati anche gli arbitri italiani, ma come VAR: Irrati e Alassio saranno ai monitor in Galatasaray – Brugge, Fabbri e Massa avranno le stesse mansioni in Tottenham – Olympiacos. Di seguito, l’elenco completo delle designazioni.

Group A

26 November 2019, 18:55 CET - Istanbul (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

Galatasaray (TUR) - Club Brugge KV (BEL)

Referee: Ivan Kruzliak (SVK)

Assistant Referee 1: Tomaš Somolani (SVK)

Assistant Referee 2: Branislav Hancko (SVK)

Fourth Official: Filip Glova (SVK)

Video Assistant Referee: Massimiliano Irrati (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Stefano Alassio (ITA)

UEFA Referee Observer: Nicola Rizzoli (ITA)

Group D

26 November 2019, 18:55 CET - Moscow (RZhD Arena)

FC Lokomotiv Moskva (RUS) - Bayer 04 Leverkusen (GER)

Referee: Michael Oliver (ENG)

Assistant Referee 1: Stuart Burt (ENG)

Assistant Referee 2: Simon Bennett (ENG)

Fourth Official: David Coote (ENG)

Video Assistant Referee: Christopher Kavanagh (ENG)

Assistant Video Assistant Referee: Lee Betts (ENG)

UEFA Referee Observer: Boško Jovanetić (SRB)

Group A

26 November 2019, 20:45 CET - Madrid (Estadio Santiago Bernabéu)

Real Madrid CF (ESP) - Paris Saint-Germain FC (FRA)

Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias(POR)

Assistant Referee 1: Rui Licínio Barbosa Tavares (POR)

Assistant Referee 2: Paulo Alexandre dos Santos Soares (POR)

Fourth Official: Fábio José Costa Veríssimo (POR)

Video Assistant Referee: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)

Assistant Video Assistant Referee: Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel (POR)

UEFA Referee Observer: Eugen Strigel (GER)

Group B

26 November 2019, 20:45 CET - (Stadion Rajko Mitić)

FK Crvena zvezda (SRB) - FC Bayern München (GER)

Referee: Björn Kuipers (NED)

Assistant Referee 1: Sander van Roekel (NED)

Assistant Referee 2: Erwin Zeinstra (NED)

Fourth Official: Dennis Johan Higler (NED)

Video Assistant Referee: Pol van Boekal (NED)

Assistant Video Assistant Referee: Joost van Zuilen (NED)

UEFA Referee Observer: Kaj Østergaard (DEN)

Group B

26 November 2019, 20:45 CET - London (Tottenham Hotspur Stadium)

Tottenham Hotspur FC (ENG) - Olympiakós FC (GRE)

Referee: Georgi Kabakov (BUL)

Assistant Referee 1: Martin Margaritov (BUL)

Assistant Referee 2: Divan Vŭlkov BUL)

Fourth Official: Nikola Popov (BUL)

Video Assistant Referee: Michael Fabbri (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Davide Massa (ITA)

UEFA Referee Observer: Hugh Dallas (SCO)

Group C

26 November 2019, 20:45 CET - Milan (Stadium Giuseppe Meazza)

Atalanta BC (ITA) - GNK Dinamo (CRO)

Referee: Sergei Karasyov (RUS)

Assistant Referee 1: Igor Demeshko (RUS)

Assistant Referee 2: Maksim Gavrilin (RUS)

Fourth Official: Sergei Ivanov (RUS)

Video Assistant Referee: Bastian Dankert (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Vitali Meshkov (RUS)

UEFA Referee Observer: Francesco Bianchi (SUI)

Group C

26 November 2019, 20:45 CET - Manchester (City of Maahcester Stadium)

Manchester City FC (ENG) - FC Shakhtar Donetsk (UKR)

Referee: Slavko Vinčić (SVN)

Assistant Referee 1: Tomaž Klančnik (SVN)

Assistant Referee 2: Andraž Kovačič (SVN)

Fourth Official: Rade Obrenovič (SVN)

Video Assistant Referee: Danny Makkelie (NED)

Assistant Video Assistant Referee: Jure Praprotnik (SVN)

UEFA Referee Observer: Vladimir Medved' (SVK)

Group D

26 November 2019, 20:45 CET - Turin (Juventus Stadium)

Juventus FC (ITA) - Club Atlético de Madrid (ESP)

Referee: Anthony Taylor (ENG)

Assistant Referee 1: Gary Beswick (ENG)

Assistant Referee 2: Adam Nunn (ENG)

Fourth Official: Craig Pawson (ENG)

Video Assistant Referee: Stuart Attwell (ENG)

Assistant Video Assistant Referee: Paul Tierney (ENG)

UEFA Referee Observer: Haim Jakov (ISR)