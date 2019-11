Sampdoria-Udinese: formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Scongiurato l'allerta meteo (a Genova si temevano esondazioni nella notte) a Marassi si affrontano Samp e Udinese: Gotti non può contare su uno degli ex di turno, lo squalificato Okaka. Ci sarà eccome, invece, capitan Quagliarella. Ranieri senza Vieira, in panchina perché non al meglio, opta per Bertolacci. Calcio d'inizio alle 18, diretta Sky Sport Serie A