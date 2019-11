La Major League Soccer chiama Mario Balotelli. Sul proprio sito ufficiale, infatti, la MLS ha lanciato un vero e proprio appello all’attaccante del Brescia, considerato anche il rapporto un po’ complesso che c’è tra il giocatore, Fabio Grosso e la società. "Balotelli dovrebbe venire in MLS. Se ci stai ascoltando o leggendo, Mario, fa' che succeda a gennaio. La crew di Extratime (il podcast della lega statunitense, ndr) ha alcuni suggerimenti sulle possibili destinazioni. L'Inter Miami o i Los Angeles Galaxy sono le scelte più sexy, ma anche il Toronto FC è al momento uno dei club accostati al giocatore. E potrebbe funzionare se venisse ceduto Altidore. Oppure come sarebbe diventare il numero 9 a disposizione di Thierry Henry al Montreal Impact? Francamente, non importa. Abbiamo bisogno di Mario per il nostro calcio" si legge.

Balotelli torna ad allenarsi

Ad ogni modo, nonostante l’esclusione nell’ultima partita con la Roma e le dichiarazioni del presidente Cellino, Mario Balotelli ha ripreso regolarmente ad allenarsi ed è parso anche piuttosto sereno. L’obiettivo del giocatore adesso è riconquistare la fiducia dell’allenatore e ottenere una maglia da titolare in vista del derby contro l’Atalanta della prossima giornata di campionato.