Inter, Barella operato al ginocchio destro: tornerà in campo nel 2020

Nicolò Barella è stato sottoposto questa mattina alll'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a "intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula". Lo comunica l'Inter in una nota ufficiale, nella quale si precisa che "l'intervento è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni il giocatore comincerà la fase riabilitativa". Barella si era infortunato sabato sera nella trasferta di Torino, vinta per 3-0 dall'Inter contro la squadra di Walter Mazzarri, calciando in porta alla fine del primo tempo. Era stato sostituito da Borja Valero.

Fuori un mese, rientro nel 2020

Gli accertamenti a cui Barella si era sottoposto dopo l'infortunio di Torino avevano evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Di qui la necessità dell'operazione. Il centrocampista classe 1997, in campo 17 volte sin qui tra campionato e Champions League con 2 reti e 3 assist all'attivo, si somma a un'infermeria che comprende già Asamoah, Sensi e Sanchez. Oltre alle sfide di Champions contro Slavia Praga e Barcellona, salterà le gare interne di campionato contro Spal, Roma e Genoa, oltre alla trasferta con la Fiorentina. Il suo rientro in campo dovrebbe dunque avvenire nel turno dopo la sosta natalizia (5 gennaio 2020), quando l'Inter sarà impegnata a Napoli contro la squadra di Ancelotti.