Il difensore brasiliano è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro: resterà fermo per 3-4 mesi

Brutte notizie per il Milan, che perderà per un lungo periodo Leo Duarte. Il difensore brasiliano, infatti, dovrà stare fermo per 3 o 4 mesi a causa della frattura del calcagno, che ha reso necessaria un'operazione chirurgica. Stefano Pioli perde quindi il suo centrale di difesa, che aveva impiegato per 90 minuti nelle gare contro Spal, Lazio e Juventus. Questo il comunicato ufficiale della società rossonera: "AC Milan comunica che nella giornata odierna Léo Duarte è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro presso la Alfredson Tendon Clinic di Umeå (Svezia). L'operazione, eseguita dal Prof. Håkan Alfredson alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita, I tempi di recupero sono stimati in 3/4 mesi".