Parma-Milan 0-0, il risultato in diretta live

Massara: "Ibrahimovic? Nessuno sviluppo"

Il direttore sportivo del Milan ha parlato prima dell'incontro del Tardini della situazione di Ibrahimovic, ai quali i rossoneri hanno già presentato la loro proposta di contratto per i prossimi 18 mesi: "Non c’è nessuna trattativa e non c’è nessun aggiornamento da dare. Mi sembra che Ibrahimovic stia in questo momento valutando il suo futuro. Si è collocato sul mercato, effettivamente, ma non c’è nessun tipo di sviluppo in questo momento"