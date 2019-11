Alex Sandro corre verso il recupero totale. Dopo aver saltato le sfide con l’Atalanta in campionato e con l’Atletico Madrid in Champions League per un problema all’adduttore accusato in nazionale, l’esterno sinistro brasiliano (gli esami dei giorni scorsi hanno scongiurato qualsiasi lesione) è tornato nella mattinata di mercoledì – giornata di ritorno al lavoro alla Continassa per il gruppo bianconero dopo il giorno di riposo concesso all’indomani del successo europeo – ad allenarsi parzialmente in gruppo. Ottimismo dunque per il suo recupero in vista della gara contro il Sassuolo in programma domenica alle ore 12.30 all’Allianz Stadium. Ma quella relativa al brasiliano non è l’unica buona notizia che arriva dall’infermeria per Maurizio Sarri: per la gara contro la squadra di De Zerbi, l’allenatore bianconero spera di avere a disposizione anche Adrien Rabiot. Il centrocampista francese – anche lui ai box contro Atalanta e Atletico Madrid – ha quasi del tutto superato l’affaticamento all’adduttore sinistro e nell’allenamento del mercoledì ha svolto un lavoro atletico personalizzato in campo.