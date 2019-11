Negli ultimissimi giorni dello scorso calciomercato estivo, Ivan Rakitic è stato qualcosa in più di una semplice idea per la Juve. Prove di dialogo con il Barcellona però subito interrotte per via di valutazioni diverse sullo scambio con Bernardeschi, il profilo individuato dai blaugrana per portare a termine l’operazione. Adesso, però, il centrocampista croato – finito ai margini della squadra di Valverde – è finito ufficialmente fuori dai radar della Juventus, o almeno così ha affermato il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici in un’intervista rilasciata a Espn: "Rakitic è un grande giocatore ma in questo momento non ci interessa. Abbiamo una grande squadra e non cerchiamo rinforzi in questo momento, siamo messi bene in tutti i reparti e in tutti i ruoli", le sue parole.

Triste e ai margini del Barcellona

"Mi hanno tolto il pallone e sono triste. Voglio divertirmi, ho 31 anni non 38”, ha affermato solo qualche settimana fa proprio Rakitic commentando il suo difficile momento al Barcellona. Solo 12 presenze (8 in Liga e 4 in Champions) quasi tutte da subentrato per un totale di appena 366 minuti in campo, questi i numeri fino a questo momento della stagione del centrocampista croato. Che a gennaio potrebbe dunque lasciare il Barcellona. Nelle scorse settimane su di lui c’è stato l’interesse dell’Inter, a caccia di rinforzi importanti da regalare a Conte a gennaio: l’allenatore dei nerazzurri, però, sembra preferire un centrocampista dalla caratteristiche diverse rispetto a quelle del croato (che a Barcellona percepisce uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione).