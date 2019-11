Napoli, Insigne si allena con la squadra. Milik solo in parte in gruppo

La notte di Liverpool è stata quella della reazione d'orgoglio: il Napoli ha ottenuto ad Anfield un pareggio pesante per il morale e per la classifica, importante per ripartire dopo le ultime settimane di polemiche. Queste hanno coinvolto, ovviamente, anche Lorenzo Insigne, tra i più discussi dopo l'ammutinamento successivo a Napoli-Salisburgo. C'è chi lo ha criticato anche per non essere partito per Liverpool nonostante l'infortunio perché lui, da capitano e napoletano, avrebbe dovuto seguire la squadra. Ma Insigne è rimasto a Castel Volturno, si è curato al gomito che lo ha costretto ad uscire a San Siro contro il Milan ed è tornato a disposizione. Il capitano del Napoli ha ripreso ad allenarsi con il gruppo nella prima seduta dopo il rientro dall'Inghilterra e, potenzialmente, sarà a disposizione per la gara di domenica alle ore 18 contro il Bologna.

Milik in parte in gruppo

Una notizia positiva per Carlo Ancelotti, che recupera dunque un uomo importante in attacco. Bisogna ancora attendere, invece, per recuperare a pieno regime Arkadiusz Milik. Il polacco è fermo da qualche settimana per una sofferenza muscolare alla zona addominale e ha lavorato soltanto parzialmente con il gruppo, mentre ha svolto a parte il resto dell'allenamento. "Al lavoro, in silenzio, sto tornando. Finalmente in campo, sognando di tornare prestissimo a gioire con voi", ha scritto nelle ore precedenti alla partita con il Liverpool su Instagram. Poi il rientro, parziale, in gruppo, in attesa di ritornare definitivamente al centro dell'attacco del Napoli.