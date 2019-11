Verona-Roma, tutto quello che c'è da sapere

Due vittorie nelle ultime due per entrambe le squadre. I giallorossi hanno conquistato i tre punti in casa contro il Brescia, vittoria per la formazione di Juric contro la Fiorentina. Domenica 1 dicembre alle ore 20.45, diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Quando e a che ora si gioca Verona -Roma?

La partita tra Verona e Roma, valida per la 14^ giornata di Serie A, si gioca domenica 1 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi di Verona

Dove è possibile guardare Verona - Roma?

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La gara inoltre sarà visibile in streaming sull'app Sky Go, la telecronaca sarà affidata a Trevisani con commento tecnico di Adani. I bordocampisti saranno invece Presello e Mangiante.

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Sono 56 i precedenti in Serie A tra le due squadre, con 28 successi della Roma e 9 del Verona. L'ultimo successo della squadra gialloblù risale al'’ottobre 1996, da allora 10 successi giallorossi e cinque pareggi. Al Bentegodi sono invece 28 i precedenti: 7 successi del Verona, 12 pareggi e nove vittorie giallorosse.

Come arrivano alla partita Verona e Roma?

Doppio 3 a 0 per la Roma nelle ultime due partite per la Roma contro il Brescia in campionato e contro l'Istanbul Basaksehir in Europa League. Vittoria anche per la squadra di Juric che ha vinto al Bentegodi contro la Fiorentina. La Roma ha vinto le ultime 19 gare di Serie A contro un'avversaria neopromossa, è la striscia di successi più lunga nella storia della Serie A. Inoltre i giallorossi hanno trovato la rete in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A contro il Verona, parziale in cui ha realizzato 17 gol. Dopo una serie di nove gare esterne da imbattuta in campionato (4V, 5N) però la Roma ha perso l'ultima trasferta di Serie A, contro il Parma: non infila due sconfitte consecutive fuori casa nella massima serie dallo scorso marzo. Dall'altra parte il Verona ha vinto cinque partite in questo campionato, solo in una delle precedenti 14 stagioni di Serie A aveva ottenuto più successi dopo 13 gare: sette nella stagione 2013/14. La squadra di Ivan Juric ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate al Bentegodi, l'attuale tecnico del Verona non ha mai ottenuto tre successi interni consecutivi da allenatore nel massimo campionato.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Edin Dzeko ha esordito in Serie A proprio contro il Verona, nell'agosto 2015. Sei delle ultime otto reti del bosniaco in campionato sono state messe a segno in casa dopo che tutte le precedenti sette erano arrivate in trasferta. Il Verona è invece il quinto peggior attacco della Serie A con soli 11 gol segnati, dall’altra parte è però la seconda miglior difesa sempre con 11 reti subite.