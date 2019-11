Europa League, la Roma si qualifica se: tutte le combinazioni

Prova di forza in Turchia, un balzo verso i sedicesimi. Ma ancora non basta per la matematica, lo 0-3 con cui la Roma ha battuto a domicilio l'Istanbul Basaksehir. Dopo 5 giornate, la classifica del gruppo J di Europa League dice Borussia e Roma 8, Basaksehir 7, Wolfsberg 4. Nell'ultima sfida, i giallorossi ospiteranno gli austriaci, unico club già eliminato, mentre a Monchengladbach ci sarà il testa a testa tra tedeschi e turchi. Di seguito tutte le combinazioni che vedrebbero la squadra di Fonseca tra le migliori 32.

La Roma si qualifica se

Vince o pareggia contro il Wolfsberg

Perde contro il Wolfsberger e il Borussia non fa altrettanto contro il Basaksehir

Uno scenario che tutto sommato può far sorridere Dzeko e compagni, a cui sarà sufficiente un punto per passare il turno. E anche in caso di ko, solo l'impresa dei turchi in Germania befferebbe la Roma: a pari punti con il Borussia, gli scontri diretti premierebbero infatti i tedeschi (1-1 all'Olimpico e 2-1 a Monchengladbach).