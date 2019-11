Inter, Skriniar: "Con Conte ora siamo una squadra. Futuro? Sto bene qui"

Tra campionato e Champions League, sta per iniziare un dicembre intenso per l'Inter. Il prossimo mese darà risposte importanti ai nerazzurri, impegnati su entrambi i fronti. Milan Skriniar esalta il lavoro di Conte e anche il tandem offensivo Lukaku-Lautaro Martinez: "In questo momento sono i due attaccanti più forti, fanno veramente bene, per i gol ma soprattutto per il lavoro che fanno per la squadra – ha dichiarato il difensore a Sky Sport - È il lavoro di Conte che ci sta dando la mentalità vincente, si vede dal primo giorno che non molliamo mai. Sono al terzo anno qui e ora siamo un gruppo, siamo più uniti come squadra e più forti. Se continuiamo così resteremo in alto. All'inizio ho avuto dei problemi con la difesa a tre, ma Conte ci aiuta tanto e ora va meglio, sto crescendo e migliorando. Futuro? Non capisco perché c'è una persona che parla di me senza essere il mio procuratore, crea solo confusione. Siamo un team forte, vogliamo continuare così e io mi sento bene qui".

"Marcare Messi? Speriamo bene"



Skriniar torna poi sulla vittoria di Praga e sul percorso in Champions League: "Era una partita molto importante per noi, siamo contenti di averla vinta e dobbiamo continuare a fare queste prestazioni anche in campionato. Non era una sfida facile, eravamo anche un po' in difficoltà ma alla fine siamo riusciti a vincere facendo anche più gol, si è vista la forza della squadra. Pronto per marcare Messi? Spero di sì, ma ora pensiamo al campionato".