Grande la commozione di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa. L'allenatore del Bologna non trattiene le lacrime quando parla della famiglia: "Ringrazio mia moglie, è l'unica che ha più palle di me. Ti amo. Ho pensato sempre ai miei figli, che sono la mia vita". L'allenatore si emoziona anche ringraziando il personale dell'Ospedale: "Medici, e infermiere. Una è stata il mio angelo custode, parlavamo tutte le sere". Poi chiude con una battuta: "Mi sono rotto di piangere, basta lacrime"