Zlatan Ibrahimovic a Bologna? Sinisa Mihajlovic ha parlato anche di questa ipotesi durante la conferenza stampa insieme ai medici e all'Amministratore delegato Fenucci. Parole molto chiare, quelle dell'allenatore rossoblu: "Ci siamo parlati un mese fa, ci siamo sentiti dieci giorni fa. Adesso vedamo quello che succede. Lui sicuramente è interessato, nel senso che verrebbe per me e per l'amicizia che ci lega. Però capisco anche che ci sono altre soluzioni. In ogni caso prima di prendere ogni decisione Ibra mi chiamerà e mi dirà se andrà da un'altra parte o se vorrà venire da noi. Questo non accadrà prima del 10 dicembre secondo me. Nei prossimi giorni ci sentiremo e vedremo, per ora è tutto in stand-by"