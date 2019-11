In auto con Djimsiti, Freuler e Castagne, il centrocampista olandese è stato festeggiato dai suoi tifosi che hanno messo a dura prova le sospensioni della sua auto

Atalanta in delirio dopo il successo nel derby a Brescia. I tifosi della Dea hanno festeggiato a Zingonia con fuochi d'artificio riservando un'accoglienza speciale ai giocatori tornati dal Rigamonti. Marten de Roon ha pubblicato un video registrato dalla sua auto, commentando che la gioia per un derby vinto non ha prezzo... ma probabilmente dovrà cambiare auto. L'incontenibile gioia dei tifosi che hanno accerchiato il suo mezzo, tra le risate diDjimsiti, Freuler e Castagne, ha messo a dura prova le sospensioni del veicolo dell'olandese.