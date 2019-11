Fiorentina Lecce, dove vedere la partita di Serie A in tv

Una vittoria per cancellare le ultime due "pessime prestazioni", come ammesso da Vincenzo Montella in conferenza stampa: la Fiorentina affronta il Lecce nel posticipo serale del sabato (ore 20.45) con l’obiettivo di tornare al successo anche per cancellare definitivamente le polemiche degli ultimi giorni relative al "caso" Chiesa (non convocato per il match perché non ancora recuperato dopo il problema all’adduttore). I viola – decimi in classifica con 16 punti e reduci da due sconfitte consecutive contro Cagliari e Verona – però dovranno fare i conti con il Lecce "formato trasferta" di Liverani: la formazione giallorossa (quartultima a 11 punti) ha conquistato otto punti nelle prime sette trasferte di questo campionato, eguagliando così il suo record di punti esterni a questo punto della stagione ottenuto nella stagione 2000/01.

Dove vedere Fiorentina-Lecce

La gara tra Fiorentina e Lecce, valida per la 14^ giornata di Serie A, si giocherà sabato alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.