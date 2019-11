Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

Momento delicato per la Fiorentina, che in campionato non vince dallo scorso 30 ottobre (1-2 sul Sassuolo). In tribuna, quel giorno, c'era anche Rocco Commisso, che nel frattempo è tornato in città per presentare il progetto legato al nuovo centro sportivo. Il presidente viola non ha mai visto vincere la sua squadra al Franchi e adesso spera che la musica possa cambiare: "Non è contento delle nostre prestazioni", ha detto a riguardo Vincenzo Montella, che vorrebbe celebrare i 70 anni da poco compiuti dal patron con i tre punti. Dall'altra parte discorso simile per il Sassuolo, che ha raccolto solo una vittoria nelle ultime quattro giornate e che in trasferta ha perso tre volte in cinque occasioni.

Fiorentina, Chiesa non convocato

Assenza importante per Montella che, proprio come a Verona, dovrà fare a meno di Chiesa. Il classe '97 non si è ripreso dall'infortunio all'adduttore della coscia sinistra e quindi non è nemmeno stato inserito nella lista dei convocati. Rientrano invece Castrovilli e Pulgar, out nell'ultima partita perché squalificati. Sulla destra si potrebbe rivedere Lirola mente in mezzo non ci sarà Pezzella con Ceccherini che si candida per una maglia da titolare. Ribery-Vlahovic la coppia avanzata più accreditata.

Fiorentina (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.



Lecce, torna in gruppo Babacar

Liverani, dal canto suo, dovrà rinunciare a Lapadula, squalificato dopo la partita contro il Cagliari. Falco è ancora fuori gioco mentre Mancosu punta a un recupero che non è affatto scontato. Babacar è tornato ad allenarsi col gruppo e spera in un ritorno da titolare anche se non appare, al momento, tra i favoriti (é in ballottaggio). Sulla trequarti Shakhov dietro La Mantia e Farias.

Lecce (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Farias.