Il Napoli dovrà fare a meno di Allan per la sfida col Bologna. A renderlo noto è il club attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, dove oltre all’elenco dei convocati è stato pubblicato il report medico relativo al centrocampista: “Terapie per Allan che non sarà del match a causa di una infrazione della nona e decima costola sinistra subìta in seguito a un trauma contusivo nella gara con il Liverpool”. In vista della partita di domenica mancheranno anche Ghoulam, Tonelli e Milik oltre al lungodegente Malcuit. Allan era rientrato a San Siro contro il Milan nello scorso turno di campionato, avendo recuperato durante la sosta, ma questo nuovo infortunio potrebbe metterne in serio rischio la continuità. Mercoledì a Liverpool, il brasiliano sembrava essere tornato ad esprimersi sui suoi livelli dopo un periodo in calo.

L’elenco dei convocati

Di seguito, la lista dei calciatori (in ordine alfabetico) che prenderanno parte al prossimo impegno di campionato, contro il Bologna domenica alle ore 18:00: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.