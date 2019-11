Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: le news sull'incontro coi giocatori

Una giornata importate, importantissima, forse quella della verità in casa Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno alle 12.59 di giovedì: ad attenderlo, dentro il centro sportivo azzurro, la squadra, Carlo Ancelotti e quasi tutti i dirigenti del club. Una presenza "forte" quella di De Laurentiis in un momento sicuramente delicato e particolare, che lo stesso presidente del Napoli aveva di fatto annunciato dopo la notte di Liverpool. "Certe vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni", aveva twittato De Laurentiis. E adesso è arrivato il momento dell’attesissimo confronto. Tante le questioni da affrontare: tensioni e nervosismi da placare, questioni contrattuali, ma soprattutto la questione disciplinare relativa alle multe recapitate ai giocatori dopo l’ammutinamento dello scorso 5 novembre, quando la squadra decise di non proseguire nel ritiro imposto dalla società.

Un confronto per cercare soluzioni

L’idea del presidente De Laurentiis è che le multe debbano essere pagate, sanzioni che vanno dal 25% al 50% dello stipendio lordo percepito dai giocatori nel mese di ottobre: multe salate che non tutti i calciatori azzurri sembrano disposti a pagare o quantomeno vorrebbero prima trattare con il presidente. Ma c’è anche un altro spauracchio – molto temuto dai calciatori – e riguarda l’eventuale azione legale con rito ordinario per la lesione dei diritti di immagine che il Napoli potrebbe portare avanti nei confronti dei giocatori che, in quel caso, si ritroverebbero a dover pagare cifre ancora più elevate. Questioni economiche importanti che potrebbero condizionare il prosieguo della stagione del Napoli. Questa giornata dunque servirà proprio a parlarsi, capirsi e a cercare soluzioni. Provando così a superare le tensioni delle ultime settimane.