In un momento molto delicato della stagione, la Fiorentina perde Franck Ribéry. Il calciatore francese si era infortunato durante la partita con il Lecce nel finale di primo tempo e aveva dovuto lasciare il campo all’intervallo. Gli esami medici a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale della caviglia destra, come comunicato dal club attraverso il proprio sito ufficiale: "Il calciatore è stato sottoposto nel corso della mattinata odierna ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma distorsivo contusivo occorso durante il primo tempo della gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato il protocollo terapeutico e le sue condizioni verrano rivalutate nei prossimi giorni".

I tempi di recupero

Per un infortunio di questo tipo, i tempi di recupero stimati sono di almeno due settimane. Ribéry dunque salterà sicuramente l’impegno di Coppa Italia con il Cittadella in programma martedì alle 21:00 e la sfida col Torino dell’8 dicembre. Ma c'è anche il rischio che possa tornare direttamente nel 2020, con Montella che in quel caso lo perderebbe anche per la gara con l’Inter del 15 dicembre e quella contro la Roma del 20.