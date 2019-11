La panchina dell'allenatore viola traballa dopo la terza sconfitta consecutiva. Si fa largo il nome di Gattuso, non ancora contattato ma favorito in caso di sostituzione. Montella fa comunque i complimenti ai suoi: "Grande partita sul piano temperamentale, giocando così ne perderemo poche. Non ho intenzione di mollare, se continueranno a farmi lavorare avrò ancora più rabbia"

La terza sconfitta consecutiva rischia di diventare fatale per il futuro di Vincenzo Montella. La panchina dell'allenatore viola è infatti a rischio, con la società che sta valutando il nome di Gennaro Gattuso. L'ex allenatore del Milan (dove sostituì anche in quel caso Montella) non è ancora stato contattato, ma è il preferito in caso di cambio di guida tecnica. La decisione arriverà nelle prossime ore, ma il futuro di Montella sulla panchina della Fiorentina è in serio pericolo.

Nel post partita di Fiorentina-Lecce, l'allenatore viola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, facendo comunque i complimenti ai suoi giocatori: "Complimenti al Lecce, ma credo che alla Fiorentina stasera stesse stretto anche il pareggio. Abbiamo fatto una grande gara dal punto di vista del temperamento, sono orgoglioso della squadra perchè ha dato ogni goccia di sudore. Non abbiamo nulla da recriminare a noi stessi e per questo fa ancora più male. I fischi del pubblico? La squadra non li merita ma vanno accettati".

A complicare ulteriormente la situazione della Fiorentina c'è stato anche l'infortunio di Franck Ribery, uscito dolorante a fine primo tempo: "Ha preso una fortissima contusione alla caviglia, era dispiaciutissimo di uscire. Vediamo come sta, ma nonostante la sua assenza la voglia di vincere non è mancata. Ringrazio la mia squadra, ma questo è il calcio".

Inevitabile la domanda sulla sua posizione, in bilico dopo la sconfitta: "Sono combattivo, se continueranno a farmi lavorare avrò ancora più voglia di prima. Non ho intenzione di mollare e la squadra è con me. Ma queste non sono domande che dovete fare a me, non decido io. Sono sicuro che giocando così ne perderemo poche".