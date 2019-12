Inter-Spal, orari e dove vedere la partita in tv

Dopo la vittoria in Champions League, l'Inter di Conte ospita a San Siro la Spal di Semplici. Le due squadre sono separate in classifica da 25 punti in classifica. Tutte le informazioni su orari e programma della partita

Dopo la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga, l'Inter di Conte ospita la Spal di Semplici. Seconda della classifica contro penultima. Sono 36 i precedenti tra le due formazioni, con l'Inter che è uscita vincente per 18 volte. Momenti di forma opposti per le due squadre: la Spal non vince da sei partite (tre pareggi e tre sconfitte), mentre sono quattro le vittorie consecutive per i nerazzurri. La Spal dovrà ritrovare efficacia in attacco: nessuna squadra ha segnato meno in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (otto reti). Mentre l'attacco dell'Inter si poggerà ancora sulla coppia Lukaku-Lautaro Martinez.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Inter e Spal, valida per la 14^ giornata di Serie A, si giocherà domenica 1 dicembre alle ore 15 allo stadio San Siro di Milano. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Il match inoltre sarà visibile in streaming sull'app Sky Go, la telecronaca sarà affidata a Gentile e il commento tecnico a Bergomi. A bordocampo ci saranno invece Paventi e Barzaghi.