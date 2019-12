Cagliari Sampdoria, dove vedere la partita di Serie A in tv: gli orari

Weekend concluso, ma Serie A ancora protagonista. Lunedì 2 dicembre alla Sardegna Arena, fischio d’inizio alle ore 20.45, si giocherà infatti la gara tra Cagliari e Sampdoria che chiuderà la 14^ giornata di campionato. In palio tre importantissimi punti per entrambe le formazioni: il Cagliari, dopo il rocambolesco 2-2 di Lecce nell’ultima giornata, vuole tornare al successo per raggiungere la Roma al quarto posto in classifica; la Sampdoria invece vuole dare continuità al successo contro l’Udinese (il secondo nelle ultime tre giornate) per staccare il Genoa al terzultimo posto allontanandosi così in maniera importante dalle zone “roventi” della classifica. Curioso dato statistico: questa sfida vedrà affrontarsi la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A (17.5% per il Cagliari) e quella con la peggiore nel torneo in corso (4.7% per la Sampdoria).

Dove vedere la partita su Sky

La gara tra Cagliari e Sampdoria, postico che chiuderà la 14^ giornata di Serie A, si giocherà lunedì alle ore 20.45 alla Sardegna Arena. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La partita inoltre sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go. A commentare il match saranno Zancan e Pellegrini.