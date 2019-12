Probabili formazioni di Cagliari-Sampdoria

Il Cagliari vuole continuare ad inseguire il treno per la Champions League, la Sampdoria per uscire definitivamente dalla zona retrocessione. Problemi di squalificati per Maran, mentre qualche dubbio in difesa per Ranieri. Partita in diretta alle 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Due stagioni inaspettate per Cagliari e Sampdoria. I sardi sono quinti in classifica e con tre punti aggancerebbero la Roma in zona Champions League. I blucerchiati invece si stanno rialzando dopo un inizio di stagione complicato, anche grazie a Claudio Ranieri. L'allenatore romano è imbattuto nelle ultime quattro partite con due pareggi e altrettante vittorie. L'ultima sconfitta in casa del Cagliari invece risale a inizio settembre contro l'Inter, poi per i rossoblù sono arrivati solamente vittorie o pareggi, conquistando 13 punti nelle ultime cinque gare interne di questa Serie A. Nei cinque maggiori campionati in corso solo quattro squadre hanno fatto meglio nelle cinque partite casalinghe più recenti (15 punti per Leicester, Juventus, Barcellona e Liverpool).

Il bilancio dopo Lecce-Cagliari

Il teso finale di Lecce ha causato le squalifiche di Olsen e Cacciatore. Per Maran dunque tra i pali ci sarà Rafael, mentre a destra in difesa spazio a Mattiello dato che Faragò ha svolto solamente lavoro differenziato. Anche a sinistra Luca Pellegrini è in dubbio, ballottaggio dunque con Lykogiannis. A centrocampo Castro potrebbe avere un’opportunità di iniziare dal primo minuto, mentre in attacco tutto rimane invariato.

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Problema in difesa per Ranieri

Per la sfida di Cagliari, Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Bertolacci e Depaoli, non recuperati dopo la partita contro l'Udinese. Problema dunque in difesa dove è KO anche Bereszynski. Non essendoci laterali di ruolo disponibili, l'allenatore romano dovrà adattare qualche difensore nella posizione. Ferrari è uno dei maggiori indiziati, con Murillo che prenderebbe il suo posto al centro. Un'altra opzione è rappresentata da Thorsby. Ballottaggio invece in mediana tra Linetty e Jankto, mentre in avanti Quagliarella viaggia verso la titolarità.

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Ferrari, Murillo, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.