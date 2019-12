Gran Galà del calcio AIC: data e orari della cerimonia

Quello della 14^ giornata di Serie A è un Monday Night speciale: Sky Calcio Live andrà in onda da Milano, in occasione della nona edizione dell'evento organizzato dall'Associazione italiana calciatori (ore 19.45 e 22.45, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251)

La puntata di Sky Calcio Live di questa sera (lunedì 2 dicembre) andrà in onda dal Mega Watt di Milano, in occasione del Gran Galà del Calcio, organizzato dall’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori.

Appuntamento alle 19.45 e alle 22.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, prima e dopo Cagliari-Sampdoria. Un primo collegamento è previsto con Sky Sport 24 nell'edizione delle 18:30, con Gianluca Di Marzio e Alessia Tarquinio. Durante i 90' di Cagliari-Sampdoria ci saranno collegamenti in tutte le edizioni di Sky Sport 24. Nel post-partita (dalle 22.35 circa) verranno alternate le interviste ai protagonisti del Monday Night di Serie A alle premiazioni.

La cerimonia

Lo scorso 8 novembre sono state ufficializzate in una conferenza stampa le candidature ai premi per la nona edizione del Gran Galà del calcio Aic. La cerimonia si svolgerà al Megawatt Court di Milano e sarà condotta da Diletta Leotta. Presenti le massime autorità del calcio italiano, nel corso della serata ci sarà anche spazio per la cucina stellata grazie al menù dello chef Davide Oldani. Media partner dell’evento Sky Sport e Radio 105..

I premi

Oltre all’introduzione della top 11 del calcio maschile, quest’anno saranno premiate anche le migliori 11 ragazze del calcio femminile. Spazio inoltre a sezioni speciali come: allenatore, arbitro, squadra e il giovane di Serie B che si è maggiormente distinto nel corso dell’ultimo campionato. A scegliere i migliori, una giuria d’eccezione formata da allenatori, arbitri, giornalisti, Ct, ed Ct della Nazionale, calciatori e calciatrici della Serie A.

I candidati ai premi

Portieri: Szczesny, Handanovic, Sirigu.

Difensori: Chiellini, Skriniar, Kolarov, Koulibaly, Alex Sandro, Cancelo, Di Lorenzo, Izzo.

Centrocampisti: Pjanic, Zielinski, Ilicic, Barella, Fabian Ruiz.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Zapata, Chiesa, Papu Gomez, Quagliarella, Piatek.

Allenatori: Gasperini, Mihajlovic, Allegri.

Arbitri: Rocchi, Orsato, Mazzoleni.

Società: Atalanta, Juventus, Lazio.

Giovani serie B: Tonali, Castrovilli, Bisoli.

Calcio femminile: le candidate ai premi

Portieri: Giuliani, Marchitelli, Thalmann.

Difensori :Bartoli, Guagni, Salvai, Gama, Tortelli, Boattin.

Centrocampisti: Giugliano, Cernoia, Galli, Bergamaschi, Greggi, Caruso, Mascarello, Thaisa Moreno.

Attaccanti: Giacinti, Bonansea, Mauro, Girelli, Bonetti, Bonfantini.

Il gol più votato

Per la seconda volta nella storia del Gran Galà del Calcio Aic ci sarà un premio dedicato al gol più votato della stagione 2018-2019. Le votazioni si sono chiuse dopo un mese intero dedicato ad esprimere le proprie preferenze, da venerdì 25 ottobre alla mezzanotte di lunedì 25 novembre. Al contrario di tutti gli altri riconoscimenti assegnati nel corso della serata, questo è l’unico in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere tra una rosa di 12 gol del campionato maschile e femminile.

I candidati per il gol più bello

1^ giornata, 18 agosto 2018 - CIRO IMMOBILE - Lazio-Napoli

2^ giornata, 27 agosto 2018 - JAVIER PASTORE - Roma-Atalanta

3^ giornata, 2 settembre 2018 - FABIO QUAGLIARELLA - Sampdoria-Napoli

5^ giornata, 22 settembre 2018 - GERVINHO Parma-Cagliari

10^ giornata, 27 ottobre 2018 - CRISTIANO RONALDO Empoli-Juventus

11^ giornata, 2 novembre 2018 - DRIES MERTENS Napoli-Empoli

12^ giornata, 11 novembre 2018 - STEPHAN EL SHAARAWY Roma-Sampdoria

12^ giornata, 11 novembre 2018 - PAPU GOMEZ Atalanta-Inter

15^ giornata, 8 dicembre 2018 - RICCARDO SAPONARA Lazio-Sampdoria

24^ giornata, 16 febbraio 2019 - KRZYSZTSOF PIATEK Atalanta-Milan

29^ giornata, 30 marzo 2019 - ROLANDO MANDRAGORA Udinese-Genoa

36^ giornata, 12 maggio 2019 - ANDREA BELOTTI Torino-Sassuolo