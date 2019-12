Serie A, le migliori giocate della 14^ giornata

Arrivato con la fama del santone, per via di una singola risposta a una domanda, Thiago Motta ha rapidamente instaurato i propri principi di gioco al Genoa. Se i punti non stanno arrivando (anche a causa dell’infortunio di Kouamé, il miglior giocatore della squadra), non si può però dire che il suo lavoro non sia seguito dai giocatori, che sembrano trovarsi bene con il nuovo tecnico.

Questa azione sintetizza alcune delle richieste del tecnico, indicate anche nella famosa intervista: «Corta, che controlli il gioco, pressi alto, capace di muoversi sempre insieme con e senza palla, con i giocatori che abbiano sempre il compagno vicino e 3-4 soluzioni per la giocata». Schone e Cassata triangolano sul lato destro del centrocampo, Cassata trova spazio per avanzare e trova sulla trequarti diverse linee di passaggio, scarica su Pandev che rapidamente apre verso Agudelo, mentre alle sue spalle si sovrappone veloce Pajac, costringendo De Silvestri a lasciare l’avversario. Agudelo si trova quindi nella condizione di affrontare in uno contro uno Izzo, che salta con un rapida combinazione destro-sinistro aprendosi lo spazio per il tiro. Il suo sinistro si stampa sulla traversa, l’azione del Genoa rimane di grande qualità e sintetizza anche un po’ la sfortuna della squadra in queste ultime giornate.

Il tunnel di Zaccagni