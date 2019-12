"Mi dispiace per la pallonata di domenica, giuro che non l'ho fatto apposta. Riesco a farmi perdonare inviandoti una maglietta firmata della Juve?". Lo juventino Emre Can ha risposto così a Rossella Borneo, la 27enne che sabato scorso all'Allianz Stadium di Torino è stata colpita da una pallonata calciata dal centrocampista durante il riscaldamento di Juventus-Sassuolo.

La giovane ha raccontato in maniera ironica la "disavventura" su Facebook e il post ha fatto il giro del web. "Risultato: occhiali rotti, trauma contusivo allo zigomo sinistro e un ancora più traumatico 2-2. Bella giornata devo dire", ha scritto Rossella che ha taggato il calciatore anche in un tweet con tanto di foto. Emre Can oggi ha risposto: "Mandami un messaggio in privato e ci mettiamo d'accordo".